Politico связало рост нападений на украинцев в Польше с риторикой правых

Польская полиция за первое полугодие 2026 года получила 180 сообщений о преступлениях на почве ненависти к украинцам. Это на 30% больше, чем годом ранее. Politico связывает такую динамику с ужесточением антиукраинской риторики правых политиков перед парламентскими выборами 2027 года.

По оценке издания, тема Украины постепенно превращается для Варшавы из внешнеполитического вопроса во внутренний электоральный конфликт. Националистические силы используют недовольство социальными льготами для беженцев и исторические разногласия между двумя странами.

Возглавить этот политический лагерь стремится президент Кароль Навроцкий, пишет газета. Представители «Конфедерации» выступали против выплат гражданам Украины, а евродепутат Гжегож Браун называл Киев «не нашим другом, а нашим врагом».

К критике присоединились и представители партии «Право и справедливость». Один из её возможных кандидатов в премьеры Пшемыслав Чарнек предложил приостановить военную помощь Украине, пока Киев не изменит свою политику в вопросах исторической памяти.

Настроения в польском обществе также меняются. По данным опросов CBOS, доля граждан, положительно относящихся к украинцам, снизилась с 51% в 2023 году до 29% в январе 2026-го. Негативное отношение за этот период выросло с 38% до 43%.

Одной из главных точек конфликта остаются события на Волыни во время Второй мировой войны. В Польше настаивают на осуждении Украинской повстанческой армии*, которая ответственна за массовые убийства польского населения. Летом Навроцкий также лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла после присвоения одному из подразделений ВСУ имени «героев УПА»*.

Ранее Life.ru рассказывал, что Польша ужесточила правила предоставления льгот украинским беженцам. Право на ряд выплат теперь зависит от доходов семьи и трудовой активности получателей.

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