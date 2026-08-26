Миллионы украинцев и меньше льгот: Как Европа меняет поддержку беженцев

Германия, Польша и Чехия остаются главными странами ЕС по числу принятых граждан Украины с временной защитой, однако правила поддержки для них постепенно меняются. Самые заметные новые ограничения в 2026 году вступили в силу в Польше, тогда как Германия пока только готовит реформу выплат.

По свежим данным Евростата на конец июня, в Германии находились 1,286 млн получателей временной защиты с Украины — 29,2% от общего числа в Евросоюзе. В Польше зарегистрировано 961 тыс. человек, в Чехии — почти 391 тыс. Всего такой статус в ЕС имели 4,41 млн человек.

В Польше 5 марта вступил в силу закон, который сворачивает часть специальных мер поддержки, введённых после 2022 года. Например, для получения некоторых социальных выплат теперь учитываются доходы семьи, а право на пособие «800+» для украинцев связано с трудовой активностью. Изменились и условия доступа к бесплатной медицинской помощи.

Германия тоже намерена сократить выплаты части украинских беженцев, но соответствующая реформа пока не завершена. Правительство предлагает перевести прибывших после 1 апреля 2025 года с Bürgergeld и социальной помощи на более низкие выплаты по закону о помощи просителям убежища. В конце июля законопроект всё ещё находился на рассмотрении парламента.

В Чехии бесплатное государственное гуманитарное жильё предоставляют только в течение первых 90 дней после получения временной защиты. Однако это ограничение не новое: оно действует с сентября 2024 года. После истечения этого срока переселенцам необходимо искать другое жильё или оплачивать проживание самостоятельно.

При этом временная защита для украинцев в ЕС продолжает действовать. Евросоюз ранее продлил её до марта 2027 года, а страны сообщества одновременно постепенно переводят поддержку беженцев с чрезвычайных схем первых лет на общие или более адресные механизмы.