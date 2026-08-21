Прибалтика лидирует в ЕС по числу украинских беженцев на душу населения
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Литва, Латвия и Эстония лидируют среди стран ЕС по числу украинских беженцев на душу населения. Об этом ТАСС заявил экс-депутат Рижской городской думы Руслан Панкратов.
По его словам, показатель в трёх прибалтийских странах значительно превышает средний по Евросоюзу. Панкратов также напомнил, что прибывающие с Украины военнообязанные должны подтверждать отсутствие уклонения от службы.
Из почти 4,41 млн получателей временной защиты в ЕС взрослые мужчины составляют около четверти, женщины — более 40%, сообщил Панкратов.
Ранее Польша стала лидером ЕС по сокращению числа украинцев с временной защитой: за июнь показатель снизился на 6335 человек. Всего в стране на конец месяца оставался 961 170 граждан Украины с таким статусом.
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