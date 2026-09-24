«По всей строгости закона»: Туск высказался о резне украинца в польском монастыре
Туск пообещал суровое наказание украинцу после смертельной резни в монастыре
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что гражданин Украины, задержанный после нападения с ножом в аббатстве сестёр-бенедиктинок в городе Ярослав, понесёт наказание по всей строгости польского законодательства. В результате атаки один человек погиб и ещё четверо получили ранения.
«Убийца из Ярослава находится в руках польской полиции. Ведутся следственные действия. Преступник — гражданин Украины. Он понесёт наказание по всей строгости польских законов. Я разделяю боль близких жертв этого жестокого нападения», — написал Туск в соцсети X.
По данным полиции, нападение произошло утром 24 сентября на территории монастырского комплекса в Ярославе. Задержанный 31-летний украинец нанёс ножевые ранения четырём мужчинам и женщине. Одним из пострадавших был священник, который позднее умер в больнице. Мотив нападения пока устанавливается.
Ранее Life.ru сообщал, что украинец ворвался на территорию аббатства в Ярославе и напал с ножом на находившихся там людей. Полиция задержала подозреваемого непосредственно на месте происшествия. Всех пятерых пострадавших доставили в больницу, однако одного из раненых спасти не удалось.
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