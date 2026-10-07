Семь человек ранены при нападении с ножом в техникуме в Польше

Не менее семи человек получили ранения при нападении с ножом в учебном заведении польского города Остроленка в Мазовецком воеводстве. Среди пострадавших — учащиеся и преподавательница, сообщает радиостанция RMF FM.

Инцидент произошёл до полудня. По предварительным данным, 19-летний учащийся достал нож и начал нападать на находившихся в здании людей. Большинство пострадавших — ученики техникума.

Всего известно как минимум о семи раненых. По данным польских СМИ, два человека находятся в тяжёлом состоянии.

После нападения молодой человек покинул учебное заведение. Полиция начала его поиски и вскоре задержала подозреваемого. Им оказался 19-летний учащийся этой же школы.

Мотив нападения пока не раскрывается. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства произошедшего, в том числе что предшествовало атаке и как учащийся пронёс нож в здание.

Остроленка находится примерно в 120 километрах к северо-востоку от Варшавы и относится к Мазовецкому воеводству.

Ранее в Польше уже фиксировались случаи, когда учащиеся приносили холодное оружие в образовательные учреждения. Так, в конце сентября полиция сообщила о 13-летнем подростке, у которого в школьном рюкзаке нашли крупный нож; правоохранители заявляли, что удалось предотвратить возможное нападение.

А накануне Life.ru писал, что в Турции школьница погибла после нападения с ножом в школе. Также ранения получили не менее семи человек.