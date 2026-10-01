Напавшего на монастырь в Польше украинца не смогли допросить из-за его состояния

31-летнего гражданина Украины Игоря М., подозреваемого в нападении с ножом на людей в монастыре бенедиктинок в польском Ярославе, пока не смогли допросить. Его психическое состояние немного улучшилось, однако мужчина по-прежнему демонстрирует психотические симптомы, сообщает RMF FM.

Новое заключение подготовили судебные психиатры по поручению Окружной прокуратуры в Пшемышле. Эксперты пришли к выводу, что состояние подозреваемого пока не позволяет ему участвовать в процессуальных действиях.

Из-за этого прокуратура не может официально огласить постановление о предъявлении обвинений и допросить Игоря М. в качестве подозреваемого. Его содержание под стражей продолжится в условиях психиатрической больницы. Позднее состояние мужчины проверят повторно.

Нападение произошло утром 24 сентября на территории монастыря бенедиктинок в Ярославе. По данным следствия, мужчина напал с ножом на пять человек. Один из пострадавших священнослужителей, ксёндз Станислав Збойнович, впоследствии умер, ещё четыре человека получили ранения.

Подозреваемый приехал в Польшу из Германии и собирался попасть на Украину, однако его автомобиль не пропустили через границу из-за отсутствия обязательной страховки. После этого мужчина оставил машину и оказался в Ярославе. Мотив нападения пока не установлен.

Ранее Life.ru рассказывал, что суд отправил Игоря М. под трёхмесячный арест. Из-за состояния мужчины меру пресечения постановили исполнять в медицинском учреждении. До этого польские СМИ сообщали, что задержанный ранее служил в ВСУ и участвовал в боевых действиях. После нападения премьер Польши Дональд Туск заявил, что виновный должен понести наказание по всей строгости закона. При этом психиатрическое заключение пока не отвечает на вопрос, был ли мужчина вменяем непосредственно в момент нападения.