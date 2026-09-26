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Опубликовано 26 сентября, 14:08

Украинца взяли под стражу прямо в больнице за смертельную бойню в польском монастыре

Суд в Польше арестовал украинца после смертельного нападения в монастыре

Место нападения. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Gazeta Jarosławska / Tomasz Strzębała

Место нападения. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Gazeta Jarosławska / Tomasz Strzębała

Суд в польском Ярославе отправил на три месяца под арест 31-летнего гражданина Украины Игоря М., подозреваемого в нападении с ножом в монастыре бенедиктинок в аббатстве XVII века. Из-за состояния мужчины мера пресечения будет исполняться в больничных условиях.

На заседание подозреваемого не доставляли. Накануне психиатры выявили у него острые психотические расстройства, которые сейчас не позволяют ему участвовать в следственных действиях.

По этой же причине Игоря М. пока не смогли допросить и официально ознакомить с подготовленными обвинениями. Следствие вменяет ему убийство, покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.

Мотив нападения по-прежнему устанавливается. До случившегося мужчина приехал в Польшу из Германии и собирался попасть на Украину, однако не смог пересечь границу на автомобиле из-за отсутствия действующей страховки.

Устроивший резню в польском монастыре украинец служил в ВСУ
Устроивший резню в польском монастыре украинец служил в ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал о нападении в монастыре в польском Ярославе. Оно произошло утром 24 сентября: ножевые ранения получили пять человек — четверо мужчин и женщина. Всех пострадавших доставили в больницы. Один из раненых священников позднее скончался. Полиция задержала 31-летнего гражданина Украины на месте происшествия.

Главные криминальные истории, расследования и судебные решения — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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