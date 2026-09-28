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Опубликовано 28 сентября, 10:31

Как на войне: Польским пилотам разрешат открывать огонь по целям без визуального опознания

Минобороны Польши: ВВС смогут сбивать цели только по данным радаров

Обложка © ТАСС / Pawel Supernak / EPA

Обложка © ТАСС / Pawel Supernak / EPA

Польша в ближайшее время изменит правила открытия огня по объектам, входящим в её воздушное пространство со стороны России: пилотам больше не потребуется сначала визуально идентифицировать цель. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик, видео его пресс-конференции показал телеканал TVP Info.

Решение о применении оружия смогут принимать пилот или оперативное командование на основании данных радара. Сейчас перед открытием огня лётчик должен приблизиться к объекту и опознать его визуально. Томчик назвал новый порядок «позитивной идентификацией». Ранее он пояснял, что основанием для применения оружия могут стать данные радара вместе с фактом входа объекта в запретную для полётов зону.

По словам замминистра, прежде такие правила обычно предусматривались на случай войны или введения военного положения. Необходимость перемен он объяснил риском проникновения беспилотников в польское воздушное пространство.

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Напомним, Варшава периодически сообщает об обнаружении на своей территории неопознанных БПЛА, при этом страна обвиняет Росиию. Так, недавно польские военные обнаружили гражданский беспилотник в запретной зоне возле американской базы противоракетной обороны в Редзиково. Аппарат находился примерно в километре от объекта и постоянно отслеживался средствами ПВО.

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Татьяна Миссуми
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