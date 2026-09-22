Гражданский дрон нарушил запретную зону у базы ПРО США в Польше

Польские военные обнаружили гражданский беспилотник в запретной зоне возле американской базы противоракетной обороны в Редзиково. Аппарат находился примерно в километре от объекта и постоянно отслеживался средствами ПВО, сообщило Министерство национальной обороны Польши.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что дрон не летал непосредственно над базой и не приближался к её критически важным объектам. По оценке военных, угрозы для инфраструктуры он не представлял.

Инцидент произошёл 15 сентября. Беспилотник нарушил действующий вокруг военного объекта запрет на полёты дронов. Военным удалось определить место, откуда оператор управлял аппаратом, после чего информацию передали полиции и другим службам.

В Редзиково на севере Польши расположена американская система противоракетной обороны Aegis Ashore. В её состав входят радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 и противоракеты SM-3. Комплекс является частью европейской архитектуры ПРО США и интегрированной системы противоракетной обороны НАТО.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польские военные обнаружили и подняли из Балтийского моря неизвестный беспилотник в районе пляжа в населённом пункте Русиново под Ярославцем. По его словам, предварительный осмотр якобы указывает на то, что аппарат является военным беспилотником российского происхождения, однако окончательных результатов экспертизы министр не привёл.