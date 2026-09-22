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Опубликовано 22 сентября, 13:19

Варенье и насос в укрытии: Глава МИД Польши подготовил набор на случай войны

Глава МИД Польши Сикорский подготовил дома рис, варенье и насос на случай войны

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, какие запасы сделал на случай возможного кризиса или военных действий. По его словам, дома он подготовил продукты, оборудование и продумал план действий. В арсенале на случай войны — варенье.

«У меня есть запасы риса, дома есть ручной насос, а ещё я заготовил варенье из фруктов из собственного сада», — рассказал Сикорский в интервью газете Fakt.

Министр отметил, что заранее определил возможное место укрытия и подготовился к различным сценариям развития событий. Сикорский также заявил, что навыки первой помощи могут пригодиться не только во время чрезвычайных ситуаций, но и в обычной жизни. По его словам, гражданам стоит знакомиться с рекомендациями властей и учитывать возможные риски.

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Ранее польские власти призвали жителей подготовить набор необходимых вещей минимум на трое суток. В него рекомендуют включать продукты, воду, лекарства и предметы первой необходимости на случай эвакуации, отключения электричества или других чрезвычайных ситуаций. При этом Сикорский отмечал, что Польша быстро победила бы РФ в случае прямого столкновения.

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Андрей Бражников
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