Варенье и насос в укрытии: Глава МИД Польши подготовил набор на случай войны

Глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, какие запасы сделал на случай возможного кризиса или военных действий. По его словам, дома он подготовил продукты, оборудование и продумал план действий. В арсенале на случай войны — варенье.

«У меня есть запасы риса, дома есть ручной насос, а ещё я заготовил варенье из фруктов из собственного сада», — рассказал Сикорский в интервью газете Fakt.

Министр отметил, что заранее определил возможное место укрытия и подготовился к различным сценариям развития событий. Сикорский также заявил, что навыки первой помощи могут пригодиться не только во время чрезвычайных ситуаций, но и в обычной жизни. По его словам, гражданам стоит знакомиться с рекомендациями властей и учитывать возможные риски.

Ранее польские власти призвали жителей подготовить набор необходимых вещей минимум на трое суток. В него рекомендуют включать продукты, воду, лекарства и предметы первой необходимости на случай эвакуации, отключения электричества или других чрезвычайных ситуаций. При этом Сикорский отмечал, что Польша быстро победила бы РФ в случае прямого столкновения.