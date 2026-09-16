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Регион
Опубликовано 16 сентября, 07:38

Истребители ВВС Польши предприняли превентивные меры из-за ударов России по Украине

Польша подняла истребители на фоне ударов Российской армии по целям на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / natureman30

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / natureman30

Польша подняла в воздух военную авиацию на фоне российских ударов по территории Украины. Об этом сообщило Оперативное командование родов Вооружённых сил республики.

«Польская военная авиация начала действовать в польском воздушном пространстве», — говорится в сообщении командования.

Военные пояснили, что задействовали необходимые силы и средства в соответствии с действующими процедурами. Польская сторона назвала эти действия превентивными. Их целью заявлено обеспечение безопасности воздушного пространства, прежде всего в районах страны, расположенных рядом с территориями, которые военные считают потенциально уязвимыми.

На фоне полётов военной авиации временно приостановили работу аэропорты Жешува и Люблина. Польское агентство воздушного движения PANSA объяснило ограничения необходимостью обеспечить военным свободу действий в воздухе.

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Ранее Life.ru сообщал, что Польша уже поднимала истребители и переводила наземные системы ПВО в повышенную готовность на фоне активности российской авиации на Украине. Таким образом страна страхуется на случай, если какие-то боеприпасы полетят к ней на территорию.

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Владимир Озеров
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