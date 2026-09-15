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Опубликовано 14 сентября, 22:33

Истребитель НАТО сбил беспилотник в воздушном пространстве Литвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WoodysPhotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WoodysPhotos

Истребитель Североатлантического альянса сбил беспилотник в воздушном пространстве Литвы. Об этом передаёт Reuters со ссылкой на литовский Национальный центр управления кризисами.

Перед перехватом военные получили информацию о возможном появлении БПЛА неподалёку от Вильнюса. После этого в воздух подняли авиацию Североатлантического альянса. Позднее кризисный центр сообщил об уничтожении аппарата. Тип беспилотника, его маршрут и происхождение на данный момент не раскрываются.

В последние месяцы страны Балтии неоднократно поднимали истребители НАТО из-за появления неопознанных дронов. При этом происхождение аппаратов в разных эпизодах устанавливалось отдельно, поэтому связывать нынешний инцидент с какой-либо стороной до официальных выводов преждевременно.

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Недавно стая птиц стала причиной воздушной тревоги в Литве, из-за которой временно закрыли аэропорт Вильнюса и подняли в воздух как минимум один истребитель НАТО. Первоначально объект на радаре приняли за возможный беспилотник. Инцидент произошёл 13 сентября.

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Виталий Приходько
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