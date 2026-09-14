Добровольцев не нашли: Германия начнёт отправлять военных в Литву по приказу

Министр обороны Германии Борис Писториус распорядился начать обязательные назначения военнослужащих в немецкую бригаду, которую размещают в Литве. По данным Bild, уже к концу сентября мера может затронуть до тысячи солдат.

Первоначально Минобороны Германии рассчитывало сформировать бригаду преимущественно из добровольцев. Однако к августу таким способом удалось заполнить лишь около 60% необходимых должностей — не хватает примерно двух тысяч человек.

Особенно острый дефицит наблюдается среди IT-специалистов, логистов, поваров и военнослужащих рядового состава. Сейчас принудительные назначения потенциально могут потребоваться примерно для 20% должностей, однако Бундесвер рассчитывает снизить эту долю до 10%.

Ранее Писториус допускал, что без обязательного перевода части военнослужащих сформировать подразделение не получится. Сам Бундесвер указывает, что добровольный принцип комплектования действует до тех пор, пока нехватка личного состава не начинает угрожать боеготовности бригады.

При этом ранее сообщалось, что Германии не хватает около двух тысяч добровольцев для новой тяжёлой бригады, которую планируется развернуть в Литве. Подразделение укомплектовано личным составом лишь на 60 процентов. Полностью сформировать его должны к концу 2027 года. В оборонном ведомстве ФРГ этот проект называют самым важным со времён холодной войны.