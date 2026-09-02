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Опубликовано 2 сентября, 13:45

Германия перебросит в Литву бронетанковую бригаду из пяти тысяч военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Michele Ursi

Германия перебрасывает в Литву крупные военные силы, включая бронетанковую бригаду и около пяти тысяч военнослужащих. Данную информацию передаёт Delfi.

Речь идёт о размещении 45-й бронетанковой бригады Германии вместе с тремя маневренными батальонами. Немецкие военные будут находиться на объектах в Литве, граничащей с Россией.

«Немецкая бригада перебрасывает в Литву значительные силы и средства и посылает России сигнал: в случае нападения бой начнется с первой же минуты», — отмечается в публикации.

При этом официальные подробности о сроках полного развёртывания подразделений и составе прибывающих сил в публикации не приводятся.

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При этом ранее сообщалось, что Германии не хватает около двух тысяч добровольцев для новой тяжёлой бригады, которую планируется развернуть в Литве. Подразделение укомплектовано личным составом лишь на 60 процентов. Полностью сформировать его должны к концу 2027 года. В оборонном ведомстве ФРГ этот проект называют самым важным со времён холодной войны.

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Юлия Сафиулина
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