«Дрон», из-за которого Литва подняла истребитель НАТО, оказался стаей птиц

Стая птиц стала причиной воздушной тревоги в Литве, из-за которой временно закрыли аэропорт Вильнюса и подняли в воздух как минимум один истребитель НАТО. Первоначально объект на радаре приняли за возможный беспилотник.

Инцидент произошёл 13 сентября. После обнаружения подозрительной отметки истребитель подняли по тревоге с авиабазы Шяуляй на севере страны. Там сейчас размещены итальянские ВВС, участвующие в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

На время проверки аэропорт Вильнюса приостановил работу. Однако уже через 38 минут тревогу отменили, а воздушная гавань возобновила работу.

Позднее Национальный центр кризисного управления Литвы сообщил, что никакого беспилотника в небе не было. Подозрительным объектом оказалась стая птиц.

В центре пояснили, что на первых показаниях радара следы от птиц и беспилотников могут выглядеть схожим образом. Окончательно разобраться в ситуации помогла визуальная проверка с поднятого в воздух самолёта НАТО.

Напомним, ранее сегодня в Литве была объявлена воздушная тревога из-за возможного полёта дрона. В частности, был закрыт аэропорт Вильнюса, а в воздух по тревоге были подняты истребители НАТО.