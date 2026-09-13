«Превратятся в цель»: Кремль предупредил Литву об опасности ядерного оружия

Отмена запрета на размещение ядерного оружия не сделает Литву безопаснее, а, напротив, создаст для республики дополнительную угрозу. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, литовские власти ошибочно рассматривают возможность размещения такого оружия как дополнительную гарантию безопасности страны.

«Литва считает, что это будет страховкой для её безопасности. А это, наоборот, создаст большую опасность для них. Они просто этого не понимают. Они превратятся в цель для нашего ядерного оружия», — сказал представитель Кремля ИС «Вести».

Сейчас Конституция Литвы запрещает размещение на территории республики оружия массового уничтожения. Власти страны намерены убрать это ограничение из основного закона, чтобы юридически допустить возможность размещения ядерного оружия.

Инициативу ранее поддержал президент Литвы Гитанас Науседа. В Вильнюсе рассчитывают провести необходимые изменения к началу 2027 года. При этом снятие конституционного запрета само по себе ещё не означает, что ядерное оружие будет фактически размещено в стране.

Ранее Life.ru рассказывал, что Песков уже комментировал планы Вильнюса пересмотреть ограничения на ядерное оружие. Представитель Кремля предупреждал, что возможное размещение такого вооружения потребует от России соответствующих мер для обеспечения собственной безопасности.