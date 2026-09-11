«Под прицелом нашего ядерного оружия»: Кремль предостерёг Литву от опасного шага

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное размещение ядерного оружия в Литве приведёт к росту напряжённости и повлияет на военное планирование Москвы. По его словам, если на территории страны появится ядерное оружие, направленное против России, Литва окажется среди потенциальных целей российского ядерного сдерживания.

«Это можно было спрогнозировать. Это будет очень серьёзным витком в плане эскалации напряжённости, ведь если вы размещаете у себя на территории ядерное оружие, оно против кого-то нацелено. Очевидно, что на запад это оружие нацелено не будет. Оно будет нацелено на восток, то есть на нас», — заявил Песков в интервью «Первому каналу».

Представитель Кремля отметил, что возможное изменение позиции Литвы по вопросу размещения ядерного оружия станет фактором, который Россия будет учитывать при обеспечении собственной безопасности.

«Если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия», — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что Литва может исключить из конституции положение, запрещающее размещать на территории страны оружие массового поражения. Соответствующую поправку парламент планирует принять зимой, сообщил председатель сейма Юозас Олякас.