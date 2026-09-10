Литва готова изменить конституцию ради размещения ядерного оружия

Литва может исключить из конституции положение, запрещающее размещать на территории страны оружие массового поражения. Соответствующую поправку парламент планирует принять зимой, сообщил председатель сейма Юозас Олякас, передаёт LRT.

Для завершения процедуры депутатам придётся продлить осеннюю сессию до 13 января 2027 года. Ранее литовский парламент уже одобрил изменение этой статьи на первом этапе.

«Зимой литовский парламент планирует принять поправку к конституции и исключить из основного закона страны положение о запрете оружия массового поражения на своей территории», — заявил Олякас.

Спикер сейма ранее объяснял необходимость изменения конституции тем, что действующий запрет, по его мнению, больше не соответствует нынешней геополитической обстановке.

Обсуждение поправки проходит на фоне дискуссии внутри НАТО о ядерном сдерживании. В июне Financial Times сообщала, что США рассматривают возможность размещения своего ядерного оружия в дополнительных странах альянса. По данным издания, интерес к этой идее проявляли некоторые государства Балтии и Восточной Европы.

Сейчас статья 137 Конституции Литвы запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения, к которому относится ядерное оружие, а также иностранных военных баз. Для изменения этой нормы Сейм должен дважды проголосовать за поправку с перерывом не менее трёх месяцев, причём каждый раз её должны поддержать не менее двух третей всех депутатов — минимум 94 из 141. Инициативу пересмотреть запрет выдвинули летом 2026 года на фоне дискуссии об усилении ядерного сдерживания НАТО. В начале июля Сейм одобрил проект после его представления, дав ход дальнейшему рассмотрению, а 9 сентября поправку поддержал парламентский Комитет по праву и правопорядку.

Ранее Эмманюэль Макрон заговорил о размещении ядерного оружия Франции в 10 странах. По его словам, речь идёт о новой стратегии «продвинутого сдерживания», которая включает совместные учения с партнёрами и переброску ядерных сил.