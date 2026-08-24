Москва предупредила Швецию о последствиях размещения ядерного оружия

Россия будет учитывать при военном и политическом планировании возможность появления ядерного оружия на территории Швеции и её подключения к французской концепции ядерного сдерживания. Об этом РИА «Новости» заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

«Естественно, Россия вынуждена будет учитывать эти обстоятельства в своём военном и политическом планировании», — подчеркнул дипломат.

По словам Беляева, ядерная тема в последнее время всё активнее обсуждается внутри Швеции. В центре дискуссии оказался вопрос о том, стоит ли европейским странам и дальше полностью полагаться на гарантии безопасности США или необходимо развивать собственные механизмы сдерживания.

Участие Стокгольма во французской доктрине, как пояснял посол, теоретически может предусматривать размещение на территории королевства французских носителей ядерного оружия.

Ранее Life.ru писал, что Франция начала консультации с десятью государствами по расширению своих ядерных гарантий. Концепция предполагает совместные учения и допускает размещение французских ядерных сил в других европейских странах.