Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 06:49

Москва предупредила Швецию о последствиях размещения ядерного оружия

Посол Беляев: Россия скорректирует свои планы при появлении ЯО у Швеции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guruXOX

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guruXOX

Россия будет учитывать при военном и политическом планировании возможность появления ядерного оружия на территории Швеции и её подключения к французской концепции ядерного сдерживания. Об этом РИА «Новости» заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

«Естественно, Россия вынуждена будет учитывать эти обстоятельства в своём военном и политическом планировании», — подчеркнул дипломат.

По словам Беляева, ядерная тема в последнее время всё активнее обсуждается внутри Швеции. В центре дискуссии оказался вопрос о том, стоит ли европейским странам и дальше полностью полагаться на гарантии безопасности США или необходимо развивать собственные механизмы сдерживания.

Участие Стокгольма во французской доктрине, как пояснял посол, теоретически может предусматривать размещение на территории королевства французских носителей ядерного оружия.

Посол КНР: Россия и Китай выступят против попыток Японии получить ядерное оружие
Посол КНР: Россия и Китай выступят против попыток Японии получить ядерное оружие

Ранее Life.ru писал, что Франция начала консультации с десятью государствами по расширению своих ядерных гарантий. Концепция предполагает совместные учения и допускает размещение французских ядерных сил в других европейских странах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • швеция
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar