Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неустановленных БПЛА

Аэропорт Вильнюса временно прекратил принимать и отправлять самолёты после обнаружения в небе неустановленных беспилотников. Ограничения будут действовать ориентировочно до 16:30 мск, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе района полётной информации «Вильнюс».

Собеседник агентства не уточнил, кому могут принадлежать замеченные БПЛА и по какой траектории они двигались. Других подробностей пока нет.

В Европе тем временем продолжается разбирательство вокруг дрона со взрывчаткой, найденного в августе в грузовом терминале аэропорта Лейпциг/Галле. Евросоюз и НАТО обсуждают совместный ответ на произошедшее. Германия возложила ответственность на Россию, однако Москва отвергла обвинения, указав на отсутствие доказательств.