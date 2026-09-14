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Опубликовано 14 сентября, 11:55

Неизвестный дрон выловили у пляжа в Польше: Варшава заявила о «российском следе»

Косиняк-Камыш: У польского пляжа на Балтике нашли военный беспилотник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMediaFactory

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMediaFactory

Польские военные обнаружили и подняли из Балтийского моря неизвестный беспилотник в районе пляжа в населённом пункте Русиново неподалёку от Ярославца. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«В районе пляжа в населённом пункте Русиново под Ярославцем военные обнаружили и подняли из Балтийского моря дрон», написал глава польского Минобороны.

По словам Косиняка-Камыша, предварительный осмотр якобы указывает на то, что обнаруженный аппарат является военным беспилотником российского происхождения. Окончательных результатов экспертизы министр не привёл.

Сейчас польские службы оцепили место обнаружения и проводят необходимые мероприятия с поднятым из воды аппаратом. Других подробностей, в том числе о типе беспилотника, наличии на нём боевой части и обстоятельствах его появления в Балтийском море, пока официально не сообщалось.

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При этом накануне Дональд Туск заявил, что Польша ожидает эскалации конфликта с Россией после инцидентов с беспилотниками возле польско-украинской границы. А глава МИД Радослав Сикорский похвалилс, что Варшава якобы смогла бы быстро одержать победу в случае прямого столкновения с Россией.

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Александра Вишнякова
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