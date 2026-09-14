Неизвестный дрон выловили у пляжа в Польше: Варшава заявила о «российском следе»
Косиняк-Камыш: У польского пляжа на Балтике нашли военный беспилотник
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Польские военные обнаружили и подняли из Балтийского моря неизвестный беспилотник в районе пляжа в населённом пункте Русиново неподалёку от Ярославца. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«В районе пляжа в населённом пункте Русиново под Ярославцем военные обнаружили и подняли из Балтийского моря дрон», — написал глава польского Минобороны.
По словам Косиняка-Камыша, предварительный осмотр якобы указывает на то, что обнаруженный аппарат является военным беспилотником российского происхождения. Окончательных результатов экспертизы министр не привёл.
Сейчас польские службы оцепили место обнаружения и проводят необходимые мероприятия с поднятым из воды аппаратом. Других подробностей, в том числе о типе беспилотника, наличии на нём боевой части и обстоятельствах его появления в Балтийском море, пока официально не сообщалось.
При этом накануне Дональд Туск заявил, что Польша ожидает эскалации конфликта с Россией после инцидентов с беспилотниками возле польско-украинской границы. А глава МИД Радослав Сикорский похвалилс, что Варшава якобы смогла бы быстро одержать победу в случае прямого столкновения с Россией.
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