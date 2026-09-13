Туск: Польша ожидает эскалации конфликта с Россией

Польша ожидает эскалации конфликта с Россией после инцидентов с беспилотниками возле польско-украинской границы. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск на специальном брифинге в штаб-квартире Правительственного центра безопасности, сообщает Польское агентство печати.

По данным польской стороны, утром 13 сентября беспилотник повредил локомотив поезда Киев — Варшава возле станции Ягодин на территории Украины, примерно в двух километрах от границы с Польшей. Пассажиры не пострадали. Ещё один дрон ударил вблизи автомобильного пункта пропуска Дорохуск — Ягодин.

Туск заявил, что усиление российских ударов по западным регионам Украины может затронуть польскую территорию. При этом премьер выразил надежду, что «наихудший сценарий не сработает». Варшава намерена поддерживать повышенную готовность и координировать действия с союзниками.