Туск: Польша ожидает эскалации конфликта с Россией
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Польша ожидает эскалации конфликта с Россией после инцидентов с беспилотниками возле польско-украинской границы. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск на специальном брифинге в штаб-квартире Правительственного центра безопасности, сообщает Польское агентство печати.
По данным польской стороны, утром 13 сентября беспилотник повредил локомотив поезда Киев — Варшава возле станции Ягодин на территории Украины, примерно в двух километрах от границы с Польшей. Пассажиры не пострадали. Ещё один дрон ударил вблизи автомобильного пункта пропуска Дорохуск — Ягодин.
Туск заявил, что усиление российских ударов по западным регионам Украины может затронуть польскую территорию. При этом премьер выразил надежду, что «наихудший сценарий не сработает». Варшава намерена поддерживать повышенную готовность и координировать действия с союзниками.
Несколькими днями ранее Туск предупредил о возможных атаках на пограничные переходы Украины с европейскими странами. По его словам, Польша и другие государства восточного фланга ЕС должны готовиться к различным сценариям. В Москве подобные обвинения отвергают. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин заверил Дональда Трампа в отсутствии у России намерений нападать на Европу.
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