Президент России Владимир Путин заверил американского лидера Дональда Трампа, что у РФ нет намерений нападать на Европу. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«С учётом спекуляций, с учётом якобы имеющихся у РФ враждебных намерений в адрес европейских государств было подчёркнуто, что у нас и мыслей нет», — сказал Ушаков на брифинге.

По его словам, распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для поддержки Украины и собственных военных расходов.

В последние месяцы в Европе всё чаще звучат заявления о возможной войне с Россией до 2030 года. При этом сами военные аналитики, сотрудничающие с НАТО, признают: в нынешнем состоянии Европа не готова к затяжной войне на истощение с РФ — не хватает ресурсов, а общество недостаточно к этому подготовлено. В Москве подобную воинственную риторику называют «европейской наглостью», подчёркивая, что у России нет намерений атаковать государства ЕС. Однако в Москве предупреждают: в случае агрессии ответ будет «принципиально иным».

Напомним, сегодня Ушаков сообщил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор по итогам визита в Москву американских эмиссаров Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны положительно оценили результаты переговоров. Путин и Трамп обсудили украинское урегулирование и обозначили, что могли бы представители Вашингтона сделать для скорейшего завершения военных действий.