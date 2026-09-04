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Опубликовано 4 сентября, 20:00

Трамп исключил намерение РФ атаковать территорию НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает возможным нападение России на государства НАТО. По его словам, у российского руководства нет стремления к такому сценарию.

Американский лидер сделал заявление во время общения с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос о высказываниях о возможной угрозе для стран альянса.

«Я не думаю, что Путин пойдёт на это. Я разговариваю с ним. Я очень хорошо его знаю. Путин не стремится атаковать территорию НАТО», – сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что его оценка основана на личных контактах с российским лидером.

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Также Дональд Трамп заявил о необходимости добиться завершения конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон подготовил предложения по мирному урегулированию, которые должны доставить в Москву спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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Юния Ларсон
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