Трамп исключил намерение РФ атаковать территорию НАТО
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает возможным нападение России на государства НАТО. По его словам, у российского руководства нет стремления к такому сценарию.
Американский лидер сделал заявление во время общения с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос о высказываниях о возможной угрозе для стран альянса.
«Я не думаю, что Путин пойдёт на это. Я разговариваю с ним. Я очень хорошо его знаю. Путин не стремится атаковать территорию НАТО», – сказал Трамп.
Президент США подчеркнул, что его оценка основана на личных контактах с российским лидером.
Также Дональд Трамп заявил о необходимости добиться завершения конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон подготовил предложения по мирному урегулированию, которые должны доставить в Москву спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
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