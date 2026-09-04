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Опубликовано 4 сентября, 19:36

Трамп репостнул статью WP о выдаче Киеву лицензии на производство ракет Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп привлёк внимание к предложению дать Украине лицензию самостоятельно производить ракеты для американских комплексов ПВО Patriot. Американский лидер сделал репост статьи с такой инициативой в своей соцсети Truth Social, не добавив собственных комментариев.

Материал для Washington Post подготовил старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Марк Тиссен. В своей колонке он предложил Вашингтону рассмотреть возможность передачи Киеву лицензии на выпуск отдельных типов ракет-перехватчиков.

Автор отметил, что США сами сталкиваются с нехваткой боеприпасов для Patriot, которые нужны не только Украине, но и американским войскам для защиты своих объектов и союзников.

«Как Трамп может помочь Украине создать собственные ракеты Patriot» — так называется статья, которую распространил президент США. В ней говорится, что одним из вариантов решения проблемы может стать производство более простых моделей ракет, включая PAC-3 ACE или PAC-2 GEM-T.

При этом передача самых современных технологий пока вызывает опасения у американских спецслужб из-за риска утечки данных о новейших разработках. Также Тиссен призвал Трампа убедить Южную Корею передать Киеву свои комплексы M-SAM II до начала зимнего периода.

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Ранее Дональд Трамп сообщил о подготовке визита своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Москву. По словам американского президента, они должны представить предложения по прекращению конфликта на Украине. Трамп заявил, что США подготовили собственный вариант мирного урегулирования и рассчитывают на его обсуждение с участниками переговорного процесса. При этом подробности инициативы американская сторона пока не раскрывала.

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Юния Ларсон
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