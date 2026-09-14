«Для взятия Варшавы хватит двух бригад»: Журавлёв жёстко осадил Сикорского за «косплей Гитлера»

Для гипотетического взятия Варшавы российской армии хватило бы двух бригад, заявил Life.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. Так депутат отреагировал на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава якобы смогла бы быстро одержать победу в случае прямого столкновения с Россией.

Сикорский объяснял свою уверенность преимуществом Польши и её союзников по НАТО в авиации. Кроме того, министр рассуждал о возможностях наносить удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Журавлёв назвал подобные заявления бахвальством.

«История, очевидно, их ничему не учит, и косплеящий Гитлера министр Сикорский бахвалится тем, как он победит русских, если наконец-то перестанет себя сдерживать», — заявил депутат.

По его мнению, реальная реакция Варшавы на потенциальное обострение могла бы сильно отличаться от воинственной риторики польского министра.

«Уверен, для того, чтобы он передумал, достаточно российскому истребителю пролететь где-то рядом с польским воздушным пространством. А чтобы запросил о помощи у старших товарищей по НАТО — с десяток российских дронов должны пересечь польскую границу», — сказал собеседник Life.ru.

Журавлёв также крайне резко оценил военные возможности самой Польши.

«Вряд ли кто-то всерьёз сомневается и в том, что для взятия Варшавы хватило бы двух наших бригад», — заявил парламентарий.