«Безопасная зона»: Польша предложила Украине выпускать ракеты Patriot у себя

Польша предложила разместить у себя предприятие по производству ракет для комплексов Patriot, если Киев получит соответствующие лицензии от США. Об этом заявила замминистра обороны страны Магдалена Собковьяк-Чернецкая.

По её словам, производство на польской территории позволит обеспечить безопасность объекта. Она отметила, что в случае размещения такого завода на Украине предприятие может стать целью для российских ударов.

Замглавы польского военного ведомства призвала дождаться подтверждения информации о возможной передаче Киеву лицензии на выпуск ракет. При этом Варшава уже выступила со своим предложением на случай, если такие планы будут реализованы.

Кроме того, Собковьяк-Чернецкая сообщила, что Польша сама заинтересована в создании сервисного центра для обслуживания комплексов Patriot, а в дальнейшем — в развитии собственных производственных возможностей. Возможная лицензия для украинских производителей не отменяет этих планов.

Отдельно замминистра рассказала о переговорах с США по созданию постоянной американской военной базы в Польше. Готовится закон, который должен ускорить строительство объекта на западе страны.

Ранее сообщалось, что Варшава присоединилась к европейско-украинскому проекту по созданию системы противоракетной обороны, аналогичной Patriot. Проект Freya запустили на парижском саммите «коалиции желающих». Помимо Украины, в объединение вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Задача коалиции — создать аналог американского зенитного ракетного комплекса Patriot.