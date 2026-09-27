Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 сентября, 14:30

«Безопасная зона»: Польша предложила Украине выпускать ракеты Patriot у себя

Польша предложила разместить завод ракет Patriot для Украины у себя

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Польша предложила разместить у себя предприятие по производству ракет для комплексов Patriot, если Киев получит соответствующие лицензии от США. Об этом заявила замминистра обороны страны Магдалена Собковьяк-Чернецкая.

По её словам, производство на польской территории позволит обеспечить безопасность объекта. Она отметила, что в случае размещения такого завода на Украине предприятие может стать целью для российских ударов.

Замглавы польского военного ведомства призвала дождаться подтверждения информации о возможной передаче Киеву лицензии на выпуск ракет. При этом Варшава уже выступила со своим предложением на случай, если такие планы будут реализованы.

Кроме того, Собковьяк-Чернецкая сообщила, что Польша сама заинтересована в создании сервисного центра для обслуживания комплексов Patriot, а в дальнейшем — в развитии собственных производственных возможностей. Возможная лицензия для украинских производителей не отменяет этих планов.

Отдельно замминистра рассказала о переговорах с США по созданию постоянной американской военной базы в Польше. Готовится закон, который должен ускорить строительство объекта на западе страны.

США не включили ракеты Patriot в новый пакет помощи Украине, пишет Reuters
США не включили ракеты Patriot в новый пакет помощи Украине, пишет Reuters

Ранее сообщалось, что Варшава присоединилась к европейско-украинскому проекту по созданию системы противоракетной обороны, аналогичной Patriot. Проект Freya запустили на парижском саммите «коалиции желающих». Помимо Украины, в объединение вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Задача коалиции — создать аналог американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Польша
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar