Польша официально присоединилась к коалиции Украины и европейских стран по противоракетной обороне. Премьер-министр Дональд Туск объявил об этом в видео, опубликованном в соцсети X, назвав участие Варшавы частью крупного проекта.

«С сегодняшнего дня Польша является частью этого крупного проекта. Мы уже договорились о формах и рамках этого сотрудничества», — заявил Туск.

Проект общеевропейской системы противоракетной обороны Freya был запущен на саммите «коалиции желающих» в Париже. Помимо Украины, участниками стали Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Цель коалиции — создать аналог американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Туск поставил общие цели с Киевом выше крови тысяч убитых поляков. На учредительном саммите «Карпатской восьмёрки» он заявил, что исторические разногласия между Польшей и Украиной не должны мешать сотрудничеству и их «совместной дружбе» против России.