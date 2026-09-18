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Опубликовано 18 сентября, 20:26

Польша стала частью коалиции Украины по созданию аналога Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Velishchuk Yevhen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Velishchuk Yevhen

Польша официально присоединилась к коалиции Украины и европейских стран по противоракетной обороне. Премьер-министр Дональд Туск объявил об этом в видео, опубликованном в соцсети X, назвав участие Варшавы частью крупного проекта.

«С сегодняшнего дня Польша является частью этого крупного проекта. Мы уже договорились о формах и рамках этого сотрудничества», — заявил Туск.

Проект общеевропейской системы противоракетной обороны Freya был запущен на саммите «коалиции желающих» в Париже. Помимо Украины, участниками стали Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Цель коалиции — создать аналог американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

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Ранее Life.ru писал, что Дональд Туск поставил общие цели с Киевом выше крови тысяч убитых поляков. На учредительном саммите «Карпатской восьмёрки» он заявил, что исторические разногласия между Польшей и Украиной не должны мешать сотрудничеству и их «совместной дружбе» против России.

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Юния Ларсон
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