«Нельзя оправдывать геноцид»: Туск ткнул Зеленского лицом в Волынскую резню

Премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с Владимиром Зеленским напомнил о разногласиях Варшавы и Киева по поводу Волынской резни. Он подчеркнул, что попытки оправдать геноцид и военные преступления недопустимы.

«Как вы знаете, между Украиной и Польшей есть некоторые сложные и болезненные вопросы из прошлого. Очень важно понимать одно: никто не должен пытаться оправдывать любые военные преступления, такие как геноцид. Ложные и неверные трактовки разделяют людей и нации», — сказал Туск.

Польский премьер добавил, что позицию Варшавы по историческим вопросам необходимо учитывать. Заявление прозвучало на открытии форума «Карпатской восьмёрки» в Буковеле Ивано-Франковской области. В новый формат вошли Украина, Австрия, Венгрия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия и Чехия. Его участники намерены развивать сотрудничество в сферах безопасности, энергетики, логистики и трансграничной торговли.

В 2016 году польский парламент признал массовые убийства поляков на Волыни геноцидом. С 2025 года 11 июля отмечается в Польше как государственный день памяти жертв этих событий. Новый виток спора между Варшавой и Киевом произошёл весной 2026 года после присвоения одному из украинских военных подразделений наименования «Герои УПА»*. В июне президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей награды республики.

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