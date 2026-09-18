«Мы друзья, Россия — враг»: Туск поставил общие цели с Киевом выше крови тысяч убитых поляков

Исторические разногласия между Польшей и Украиной не должны мешать сотрудничеству и их «совместной дружбе» против России. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на учредительном саммите «Карпатской восьмёрки».

Он подчеркнул, что, несмотря на чувствительные вопросы прошлого, Варшава считает Киев близким партнёром и намерена продолжать оказывать ему поддержку.

«Ничто не изменит моего мнения, что Польша должна поддерживать Украину в войне против России», — заявил польский премьер.

Зеленский, в свою очередь, признал наличие политических расхождений между соседними государствами, назвав это нормальной частью отношений. По его мнению, сторонам следует вести себя как «взрослые партнёры», открыто обсуждать спорные темы и сосредоточиться на общих интересах.

«Мы друзья, а Россия — это враг», — констатировал Зеленский.

Он добавил, что дальнейшему сближению могут способствовать совместные проекты в области безопасности, энергетики, экономики и инфраструктуры.

Разногласия Варшавы и Киева в 2026 году заметно обострялись на почве исторической памяти. Одним из главных противоречий между Польшей и Украиной остаётся Волынская резня — массовые убийства польского населения на территории Волыни и Восточной Галиции в 1943–1944 годах. По разным данным, от рук членов ОУН-УПА* погибло от 80 до 100 тысяч поляков. Ранее Life.ru рассказывал о споре Польши и Украины из-за трактовки событий Волынской резни и отношения к УПА*, который привёл к новому витку напряжённости между странами.

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