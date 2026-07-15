Больше не союзники, как прежде: Старый конфликт рассорил Польшу и Украину

Разногласия между Польшей и Украиной усилились из-за разных оценок событий Волынской резни и отношения к Украинской повстанческой армии*. Об этом пишет газета The Guardian.

Одной из причин нового витка напряженности стало решение главы украинского режима Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ название «Герои УПА»*. В ответ премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о создании «стены памяти», где будут увековечены имена известных жертв Волынской резни. Он также заявил, что Киеву будет сложно рассчитывать на вступление в Евросоюз без пересмотра позиции по этому историческому вопросу.

Как отмечает The Guardian, противоречия между двумя странами возникли не только из-за прошлого. В польском обществе усилилось недовольство присутствием украинских беженцев, тогда как в Киеве неоднократно критиковали работу польских пограничников и жаловались на большие очереди при пересечении границы. Попытку снизить градус конфликта Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий предприняли во время часовой встречи на полях саммита НАТО в Турции. Однако прийти к компромиссу сторонам не удалось.

Бывший посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий считает, что сотрудничество Варшавы и Киева сохранится благодаря взаимным интересам. При этом, по его мнению, прежнего уровня доверия и близости в отношениях уже не будет.

Ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости выстроить отношения с рядом соседних государств на «новой основе». По его словам, прежде всего это касается Польши и Венгрии. Украинский политик отметил, что взаимодействие с этими странами нуждается в обновлении.

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