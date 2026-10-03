Тревога в Литве: Аэропорт Вильнюса остановил работу, в небо подняли авиацию НАТО

Аэропорт Вильнюса временно приостановил работу из-за предполагаемого беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В субботу утром в Укмерге, в Вильнюсском уезде, объявили «желтый сигнал воздушной опасности». Жителей Литвы оповестили об угрозе. В воздух подняли самолёты НАТО. Официальной информации о том, обнаружили ли беспилотник, в сообщении нет.

Ранее Life.ru писал, что единственный аэропорт Люксембурга остановил рейсы из-за БПЛА. Для оценки ситуации собиралась межминистерская группа по дронам, а авиационные власти выпустили официальное уведомление для пилотов с требованием немедленно сообщать о любой подозрительной активности вблизи Финдела.