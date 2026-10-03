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Опубликовано 3 октября, 13:18

Тревога в Литве: Аэропорт Вильнюса остановил работу, в небо подняли авиацию НАТО

Аэропорт Вильнюса временно закрылся из-за угрозы беспилотника

Обложка © Wikipedia / Teekkari

Обложка © Wikipedia / Teekkari

Аэропорт Вильнюса временно приостановил работу из-за предполагаемого беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В субботу утром в Укмерге, в Вильнюсском уезде, объявили «желтый сигнал воздушной опасности». Жителей Литвы оповестили об угрозе. В воздух подняли самолёты НАТО. Официальной информации о том, обнаружили ли беспилотник, в сообщении нет.

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Ранее Life.ru писал, что единственный аэропорт Люксембурга остановил рейсы из-за БПЛА. Для оценки ситуации собиралась межминистерская группа по дронам, а авиационные власти выпустили официальное уведомление для пилотов с требованием немедленно сообщать о любой подозрительной активности вблизи Финдела.

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Полина Никифорова
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