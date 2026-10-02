Снова кружит у границ: Самолёт-разведчик НАТО дважды за неделю заметили над Калининградом

Самолёт-разведчик НАТО Bombardier ARTEMIS II уже второй раз за неделю заметили над районом Калининградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Принадлежащий НАТО самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II второй раз на этой неделе зафиксирован в районе Калининградской области, территорию которой он облетает по круговой траектории», — сообщил источник агентства.

По его словам, для таких полётов борт задействует воздушное пространство Польши и Литвы, а также зоны над нейтральными водами Балтики. Разведчик постоянно базируется в румынской Констанце.

Собеседник агентства напомнил, что в первый раз на этой неделе машину засекли у российского региона во вторник. Тогда самолёт провёл в воздухе несколько часов и вернулся на свой аэродром. Полёты проходят на высоте чуть более десяти километров, вне коридоров, отведённых гражданской авиации.

Кроме того, на этой же неделе борт работал над нейтральными водами в южной части Чёрного моря. Он двигался с запада на восток и обратно, не заходя в воздушное пространство прибрежных государств. Источник отметил, что в конце июля разведчик установил своего рода рекорд, продержавшись над Чёрным морем девять часов.

До этого Life.ru рассказывал, что, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, союзники по НАТО проводят у российских рубежей учения с наступательными сценариями. По её данным, военные альянса отрабатывают действия против России. В число таких сценариев входит и возможная блокада Калининградской области.