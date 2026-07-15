Британия проведёт крупнейшие за десятилетия учения по обороне в 2027 году

Великобритания готовит масштабную проверку готовности страны к возможным кризисам. В 2027 году власти проведут крупнейшие за последние десятилетия учения по внутренней обороне, в которых примут участие министры и сотни государственных чиновников.

Как сообщает Reuters, главной целью манёвров станет проверка реакции государства на гибридные угрозы. В их числе – кибератаки, распространение дезинформации и возможные диверсии на объектах критической инфраструктуры.

Правительство Великобритании также расширило официальный список национальных угроз, добавив в него семь новых пунктов. Среди них – вмешательство в выборы, попытки повлиять на демократические процессы и операции иностранных структур.

Кроме того, британские власти планируют запустить информационную кампанию для населения. Гражданам расскажут, как действовать в чрезвычайных ситуациях, включая масштабные сбои, кибератаки, экстремальную погоду и наводнения.

Ранее Life.ru писал, что Италия и Германия отказались участвовать в учениях «коалиции желающих» по поддержке Украины. Рим объяснил решение тем, что не намерен присоединяться к подготовке многонациональных сил для Украины. Берлин также поддержал позицию Италии, отметив, что формат этих манёвров не соответствует ожиданиям немецкой стороны.