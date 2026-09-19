Единственный аэропорт Люксембурга остановил рейсы из-за БПЛА

Единственный международный аэропорт Люксембурга — Финдел — временно приостановил приём и выпуск самолётов из-за возможного появления беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошёл на фоне резкого роста активности дронов в воздушном пространстве страны и усиленных мер безопасности.

О приостановке полётов сообщил сервис Flightradar. По его данным, в настоящее время в аэропорту нет ни прибытий, ни отправлений. Власти Люксембурга ситуацию пока официально не комментировали, однако известно, что Финдел является одной из постоянных запретных зон для полётов дронов в стране.

До этого в Люксембурге уже фиксировали сообщения о возможном присутствии неопознанных беспилотников в районе коммуны Медернах. Для оценки ситуации собиралась межминистерская группа по дронам, а авиационные власти выпустили официальное уведомление для пилотов с требованием немедленно сообщать о любой подозрительной активности вблизи Финдела.

«Информация, имеющаяся на данный момент, не позволяет сделать окончательных выводов. Компетентные органы анализируют всю собранную информацию и продолжают необходимые проверки, в том числе в сотрудничестве с иностранными партнёрами», — говорилось в заявлении межминистерской группы.

Президент Люксембургской федерации дронов Жиль Рок отметил, что уведомления для пилотов — это стандартная процедура коммуникации, однако ему неизвестно о каких-либо недавних инцидентах с дронами именно в Финделе. Он также подчеркнул, что профессиональная активность дронов в стране растёт, и это может вызывать беспокойство у населения даже при полном соблюдении правил.

Ранее Life.ru писал, что ЕС и НАТО готовят ответ после истории с дроном в Лейпциге. Беспилотник со взрывчаткой был обнаружен 4 августа в зоне безопасности грузового терминала аэропорта Лейпциг/Галле. Германия возложила ответственность на Россию, Москва обвинения отвергла, заявив об отсутствии доказательств, и назвала произошедшее провокацией.