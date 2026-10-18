Дроновод из космоса: У Зеленского испугались новых возможностей «Гераней» на Украине

Российские беспилотники «Герань» могут получить существенный апгрейд, ведь операторы уже через полгода будут управлять ими над Украиной в режиме реального времени. Такой сценарий связывают с развитием отечественной спутниковой сети «Рассвет». Об этом заявил советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш, в интервью Associated Press.

По его оценке, российская орбитальная группировка уже обеспечивает кратковременную связь над украинской территорией. Когда аппараты проходят над страной, сигнал сохраняется примерно 30–40 минут. Однако дальнейшее развёртывание сети может позволить организовать практически непрерывное покрытие.

Подобные изменения, считает Бескрестнов, существенно расширят возможности применения не только ударных «Гераней», но и разведывательных беспилотников, а также боеприпасов «Бандероль» и «Дань-М». Операторы смогут корректировать их действия непосредственно во время полёта.

Особую тревогу у украинской стороны вызывает вероятное снижение эффективности средств радиоэлектронной борьбы. Существующие комплексы подавления могут оказаться недостаточно действенными против аппаратов, использующих устойчивую спутниковую связь.

«Они смогут атаковать всю страну в реальном времени и делать это очень точно», — предупредил советник Зеленского.

По его мнению, развитие «Рассвета» представляет одну из наиболее серьёзных технологических угроз для Украины.