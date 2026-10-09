«Новая надежда»: Какие карты есть на руках РФ в «звёздных войнах» с США и Китаем

Россия и Китай развивают собственные спутниковые системы, способные составить конкуренцию американскому Starlink. Однако существующие средства радиоэлектронной борьбы пока не позволяют эффективно нейтрализовать возможности сети бизнесмена Илона Маска. Об этом военный эксперт Дмитрий Дрозденко рассказал «Царьграду».

По словам специалиста, серьёзную угрозу Starlink он предсказывал ещё до начала спецоперации. Уже тогда было понятно, что технология спутникового интернета способна получить широкое военное применение. Однако предупреждения, как считает аналитик, не получили должного внимания.

Главная сложность заключается в особенностях передачи сигнала. Спутники направляют его непосредственно к поверхности Земли, поэтому подавлять связь с помощью наземных комплексов РЭБ крайне трудно. Кроме того, американская группировка насчитывает тысячи аппаратов, что делает их последовательное уничтожение практически нереализуемым.

«Надо было слушать умных людей, вкладываться в это дело», — подчеркнул Дрозденко.

По мнению эксперта, перспективным ответом на технологическое превосходство США станет развитие альтернативных орбитальных сетей. Россия работает над системой «Рассвет», собственные проекты реализует и Китай. При этом обе страны начали активное развитие подобных технологий значительно позже американцев.

Дрозденко также напомнил о существовании европейской сети OneWeb, которая располагает сотнями спутников. Ранее Россия участвовала в их запусках, однако сотрудничество прекратилось после введения санкций.

Ранее Life.ru сообщал о планах увеличить российскую спутниковую группировку «Рассвет» до 900 аппаратов к 2035 году. Первую партию из 16 спутников запустили в марте 2026 года, вторую — летом. Система пока находится на стадии развёртывания, тогда как Starlink уже располагает значительно более многочисленной орбитальной сетью.