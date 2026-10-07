«Рассвет» планируют расширить до 900 спутников к 2035 году, заявил разработчик
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российскую низкоорбитальную систему связи «Рассвет» планируют расширить до сотен спутников, а к 2035 году их число может приблизиться к 900. Об этом KP.ru рассказал доктор технических наук Александр Никитин, много лет занимавшийся разработкой спутниковых систем.
По его словам, проект разворачивается поэтапно. Для непрерывного глобального покрытия потребуется несколько орбитальных плоскостей с десятками аппаратов на каждой, а количество космических аппаратов будет постепенно увеличиваться.
«Рассвет» создаёт компания «Бюро 1440». Первые 16 серийных спутников вывели на орбиту в марте 2026 года, а в июле состоялся второй пакетный запуск. Аппараты оснащены связью на архитектуре 5G NTN, плазменными двигателями и межспутниковыми лазерными терминалами.
Никитин отметил, что система строится как низкоорбитальная сеть широкополосной связи. Спутники смогут обмениваться данными между собой напрямую, а наземные шлюзовые станции свяжут орбитальную группировку с обычными сетями.
От американского Starlink российский проект отличается в том числе параметрами орбит и архитектурой системы. По словам специалиста, более высокая рабочая орбита позволяет одному аппарату охватывать большую площадь поверхности Земли. В то же время прямое сравнение двух группировок пока условно: Starlink уже располагает тысячами спутников, тогда как «Рассвет» находится на этапе развёртывания.
Ранее Life.ru рассказывал о первом пакетном запуске 16 спутников «Рассвета». Позднее «Бюро 1440» вывело на орбиту вторую партию аппаратов, а 6 октября компания представила линейку абонентских терминалов для будущего сервиса спутниковой связи. Самая производительная модель должна обеспечивать передачу данных со скоростью до 700 Мбит/с.
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