«Бюро 1440» представило линейку терминалов спутниковой связи

«Бюро 1440» представило линейку собственных абонентских терминалов для подключения к сервису спутниковой связи. О новых устройствах компания рассказала на форуме «Цифровые решения», дополнительные характеристики компактной модели приводит ТАСС.

Самым производительным устройством в линейке стал серийный терминал 1440.УЛЬТРА со скоростью передачи данных до 700 Мбит/с. Его планируют использовать на промышленных предприятиях, удалённых территориях, инфраструктурных объектах и различной технике.

Для железнодорожного транспорта разработан 1440.ЗЕМЛЯ. Терминал должен обеспечивать связь в подвижных составах при скорости движения до 400 км/ч, в том числе для пассажиров и экипажей «Сапсанов», «Ласточек» и поездов дальнего следования.

Третье устройство — 1440.МИНИ, которое пока существует в виде концепта. Компактный терминал размером 300 на 300 миллиметров рассчитан на скорость передачи данных около 100 Мбит/с и подключение небольшого числа пользователей.

Модель создают как переносное средство связи. Среди возможных сценариев применения в компании называют работу спасательных бригад, экипажей экстренных служб и использование в экспедициях.

Сроки начала производства и продаж новых терминалов пока не названы. В «Бюро 1440» уточнили, что о запуске продаж сообщат через официальные каналы компании, а оборудование не будет распространяться через дистрибьюторов.

Ранее Life.ru сообщал, что «Бюро 1440» вывело на орбиту вторую партию спутников связи для своей низкоорбитальной группировки. Запуск состоялся 19 июля, после отделения от ракеты-носителя аппараты перешли под контроль центра управления полётами компании. До этого в марте на орбиту отправили первые 16 спутников группировки «Рассвет». Они оснащены системой связи на архитектуре 5G NTN, межспутниковыми лазерными терминалами нового поколения и плазменными двигательными установками.