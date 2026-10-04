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Опубликовано 4 октября, 21:38

Зеленский объявил о создании на Украине спутников Similar по аналогу Starlink

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Украина начала работу над собственной системой спутниковой связи Similar, которую разрабатывают по аналогии с американской Starlink. Об этом сообщил киевский глава Владимир Зеленский. По его словам, у инженеров уже есть определённые наработки, однако подробности проекта он не раскрыл, пишет РБК-Украина.

Украинская сторона рассматривает этот проект как ответ на запуск российской спутниковой системы «Рассвет». Эта система значительно расширила возможности Вооружённых сил России.

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Ранее Life.ru сообщал, что Киев потребовал исключить Украину из зоны обслуживания спутников «Рассвет». Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что власти направили соответствующее обращение в Международный союз электросвязи. Он также призвал другие страны поддержать эту инициативу.

В свою очередь, председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о риске космической войны в случае уничтожения российской спутниковой группировки «Рассвет». По его оценке, под удар в таком случае попадут и американские спутники Starlink. Медведев пояснил, что блокировку российских спутников по просьбе Киева фактически расценят, как попытку уничтожения.

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Лия Мурадьян
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