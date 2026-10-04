Зеленский объявил о создании на Украине спутников Similar по аналогу Starlink

Украина начала работу над собственной системой спутниковой связи Similar, которую разрабатывают по аналогии с американской Starlink. Об этом сообщил киевский глава Владимир Зеленский. По его словам, у инженеров уже есть определённые наработки, однако подробности проекта он не раскрыл, пишет РБК-Украина.

Украинская сторона рассматривает этот проект как ответ на запуск российской спутниковой системы «Рассвет». Эта система значительно расширила возможности Вооружённых сил России.

Ранее Life.ru сообщал, что Киев потребовал исключить Украину из зоны обслуживания спутников «Рассвет». Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что власти направили соответствующее обращение в Международный союз электросвязи. Он также призвал другие страны поддержать эту инициативу.

В свою очередь, председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о риске космической войны в случае уничтожения российской спутниковой группировки «Рассвет». По его оценке, под удар в таком случае попадут и американские спутники Starlink. Медведев пояснил, что блокировку российских спутников по просьбе Киева фактически расценят, как попытку уничтожения.