Снимки Земли с разрешением менее полуметра: Что известно о новом российском спутнике «Обзор»

Холдинг «Российские космические системы» создал радиолокационный спутник «Обзор», который, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Баканова, способен получать снимки Земли с разрешением менее 0,4 метра на пиксель. О разработке он рассказал на форуме «Микроэлектроника-2026».

«Обзор» работает в X-диапазоне. Баканов сравнил его с аппаратом предыдущего поколения «Кондор», который использовал S-диапазон, и связал более высокую детализацию съёмки в том числе с новым оборудованием.

Одно из главных отличий спутника — антенна и бортовая электроника. Как объяснил руководитель Роскосмоса, аппарат может самостоятельно принимать и обрабатывать сигнал. Среди пользователей данных «Обзора» Баканов назвал МЧС, Минобороны и Росатом. Масса спутника составляет около 700 килограммов, длина превышает четыре метра, ширина — до полутора метров.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что эксплуатация Международной космической станции будет продлена до 2030 года.