Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 09:30

Роскосмос продлит эксплуатацию МКС до 2030 года

Дмитрий Баканов. Обложка © Life.ru

Дмитрий Баканов. Обложка © Life.ru

Эксплуатация Международной космической станции будет продлена до 2030 года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«К нам обратились наши американские коллеги — поскольку сегодня МКС состоит из двух сегментов, российского и американского — продлить её эксплуатацию с 2028 до 2030 года. Мы пошли навстречу и ещё на два года продлим работу станции», — сказал он.

Баканов подчеркнул, что это не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции.

«Прогресс МС-35» доставил на МКС систему управления роботом «Теледроид»
«Прогресс МС-35» доставил на МКС систему управления роботом «Теледроид»

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-35» отправится к Международной космической станции до конца текущей недели, не назвав точную дату. Отмечается, что «Прогресс МС» — российский автоматический корабль для снабжения орбитальных станций, совершающий полёты без экипажа.

Больше новостей об орбитальных миссиях, МКС и российских космических разработках — в разделе «Космос» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Роскосмос
  • Дмитрий Баканов
  • Михаил Мишустин
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar