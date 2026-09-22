Роскосмос продлит эксплуатацию МКС до 2030 года

Эксплуатация Международной космической станции будет продлена до 2030 года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«К нам обратились наши американские коллеги — поскольку сегодня МКС состоит из двух сегментов, российского и американского — продлить её эксплуатацию с 2028 до 2030 года. Мы пошли навстречу и ещё на два года продлим работу станции», — сказал он.

Баканов подчеркнул, что это не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-35» отправится к Международной космической станции до конца текущей недели, не назвав точную дату. Отмечается, что «Прогресс МС» — российский автоматический корабль для снабжения орбитальных станций, совершающий полёты без экипажа.