«Прогресс МС-35» доставил на МКС систему управления роботом «Теледроид»

Грузовой корабль «Прогресс МС-35» пристыковался к Международной космической станции и доставил туда рабочее место для дистанционного управления российским роботом «Теледроид». Стыковка прошла с модулем «Поиск» российского сегмента МКС.

На станцию отправили специальный экзоскелет, с помощью которого космонавты смогут управлять движениями антропоморфного робота. Оператор будет совершать движения внутри станции, а «Теледроид» — повторять их снаружи.

Сам робот прибудет на орбиту позже. Его планируется доставить на МКС в ноябре на следующем грузовом корабле «Прогресс МС-36». Работать с системой будут космонавты Пётр Дубров и Анна Кикина.

«Теледроид» предназначен для выполнения операций на внешней поверхности станции. Эксперимент должен показать, насколько эффективно робот сможет брать и перемещать предметы, работать с инструментами и помогать космонавтам при выполнении задач за бортом МКС.

«Прогресс МС-35» стартовал с Байконура 16 сентября в 16:34 мск на ракете-носителе «Союз-2.1б». Корабль доставил на станцию более 2,4 тонны грузов.

Кроме оборудования для «Теледроида», на борту находились 842 килограмма топлива, 420 килограммов питьевой воды, 50 килограммов воздуха, продукты, медикаменты, средства гигиены и оборудование для работы российского сегмента МКС.

Также грузовик привёз оборудование и расходные материалы для экспериментов «Газоанализатор-ФС», «Биополимер», «Виртуал», «Вампир», «Ураган» и «Сепарация».

Ранее Life.ru сообщал о запуске «Прогресса МС-35» с Байконура к Международной космической станции. Корабль отправился в трёхсуточный полёт к модулю «Поиск» с грузами для экипажа и научными экспериментами.