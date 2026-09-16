С Байконура к МКС отправился грузовой корабль «Прогресс МС-35»

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Байконура и вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-35». Пуск состоялся 16 сентября в 16:34 мск. Корабль направляется к Международной космической станции, сообщает Роскосмос.

Пуск ракеты «Союз-2.1б» с Байконура. Обложка © Telegram / Роскосмос

Дорога до МКС займёт трое суток. Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента станции запланирована на 19 сентября в 16:47 мск.

На борту — более 2,4 тонны грузов. «Прогресс» везёт топливо для дозаправки МКС, кислород для пополнения её атмосферы, воду и продукты. Экипаж также получит оборудование для санитарных нужд, медикаменты и средства профилактики неблагоприятного воздействия невесомости.

Более полутонны приходится на технику и расходные материалы для обслуживания станции и научной работы. Среди них — рабочее место космонавта для эксперимента «Теледроид», посвящённого управлению роботом снаружи МКС, а также инвентарь для других исследований.

Грузовик встретит экипаж 75-й экспедиции. Сейчас на станции работают космонавты Роскосмоса Пётр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Анил Менон, а также представительница Европейского космического агентства Софи Адено.

Ранее в Роскосмосе поддержали идею Казахстана открыть Байконур для других стран. По словам главы госкорпорации Дмитрия Баканова, превращение космодрома в международный космический хаб не помешает российским проектам и позволит увеличить спрос на отечественные ракеты. Он объяснил, что на фоне сокращения числа запусков площадку стоит сделать доступной для новых партнёров.