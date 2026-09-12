В «Роскосмосе» развеяли опасения об «утрате» Байконура в случае открытия его для других стран

Казахстан намерен трансформировать Байконур в международный космический хаб, однако это никак не помешает реализовывать проекты РФ. Об этом сказал журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, комментируя соответствующее заявление председателя правления казахстанско-российского совместного предприятия «Байтерек» Айдына Аимбетова.

«Ничего плохого в этой инициативе нет. Мы приветствуем любые международные проекты в сфере космоса. Кроме того, это увеличит спрос на российские ракеты», — отметил Баканов.

Он пояснил, что на космодроме в последнее время уменьшается количество запусков, поэтому было бы правильным открыть площадку и для других стран. В настоящий момент Байконур находится в аренде у России до 2050 года.

Ранее Баканов уже заверил, что Роскосмос не собирается прекращать сотрудничество с Казахстаном по космодрому Байконур. Он также напомнил о совместных проектах. Россия и Казахстан договорились запустить девять ракет «Протон-М». Также страны работают над проектом «Союз-5 — Сункар» с комплекса «Байтерек» на Байконуре. Глава Роскосмоса отметил, что у сотрудничества есть хорошие перспективы.