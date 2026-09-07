«Прогресс МС-33» завершил полёт, несгораемые элементы затонули в Тихом океане

Грузовой корабль «Прогресс МС-33» завершил полёт после работы на Международной космической станции. Его несгораемые элементы упали в несудоходной части Тихого океана. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Прогресс МС-33», проработавший с марта в составе российского сегмента МКС, был сведён с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе Тихого океана», — говорится в сообщении.

Перед завершением полёта корабль отстыковался от модуля «Поиск» российского сегмента МКС в 18:18 мск. После этого специалисты свели аппарат с орбиты.

«Прогресс МС-33» запустили с космодрома Байконур 26 апреля. Через двое суток корабль прибыл на Международную космическую станцию.

Грузовик доставил на МКС около 2,5 тонны грузов. На борту находились 1211 кг сухих грузов для экипажа МКС-74 и систем станции. В их число вошло оборудование для эксперимента «Солнце-терагерц». Кроме того, «Прогресс МС-33» привёз 828 кг топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды и 50 кг кислорода.

Ранее сообщалось, что «Прогресс МС-33» отстыковался от модуля «Поиск» российского сегмента Международной космической станции. Корабль отправился в автономный полёт перед завершением своей миссии. За время работы он доставил на МКС около 2,5 тонны грузов для экипажа и систем станции. Отстыковка также освободила место перед прибытием следующего российского грузового корабля.