Российский «Прогресс МС-33» завершил работу на МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-33» отстыковался от модуля «Поиск» российского сегмента Международной космической станции. Об этом свидетельствуют кадры трансляции Роскосмоса.

Корабль запустили с космодрома Байконур в марте 2026 года. За время полёта «Прогресс МС-33» доставил на МКС около 2,5 тонны необходимых для станции и экипажа грузов.

В состав доставленного груза вошли 1 211 килограммов сухих грузов для экипажа МКС-74 и систем станции. Среди них было оборудование для проведения эксперимента «Солнце-терагерц». Кроме того, корабль привёз 828 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды и 50 килограммов кислорода для пополнения атмосферы.

Отстыковка «Прогресса МС-33» произошла перед отправкой к МКС нового космического грузового корабля.

Ранее Life.ru рассказывал, что «Прогресс МС-33» доставил на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов, включая топливо, питьевую воду, продукты и оборудование для научных экспериментов. Корабль успешно пристыковался к модулю «Поиск» в марте, причём из-за сбоя системы «Курс» стыковку пришлось выполнять вручную.