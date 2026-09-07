Правительство РФ одобрило проект соглашения с Сербией о сотрудничестве в космосе

Правительство России одобрило проект соглашения с Сербией, которое должно определить основы сотрудничества двух стран в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Решение закреплено распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина от 7 сентября 2026 года.

Проект документа подготовил «Роскосмос». При его согласовании свои заключения дали МИД России, Минюст и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Теперь российская сторона получила одобрение проекта соглашения, которое предполагается подписать с правительством Сербии.

Ранее Луна неожиданно обрела владельца — по крайней мере, если верить заявлению президента США Дональда Трампа. Американский лидер опубликовал в соцсетях фотографию спутника Земли и заявил, что теперь он принадлежит Соединённым Штатам. Почётный профессор астрономии университета Британской Колумбии Джейми Мэттьюс отметил, что заявление Трампа не имеет правовой опоры. Эксперт напомнил о существовании «Договора о космосе», который прямо запрещает присваивать небесные тела.