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Опубликовано 7 сентября, 19:27

Правительство РФ одобрило проект соглашения с Сербией о сотрудничестве в космосе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Правительство России одобрило проект соглашения с Сербией, которое должно определить основы сотрудничества двух стран в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Решение закреплено распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина от 7 сентября 2026 года.

Проект документа подготовил «Роскосмос». При его согласовании свои заключения дали МИД России, Минюст и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Теперь российская сторона получила одобрение проекта соглашения, которое предполагается подписать с правительством Сербии.

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