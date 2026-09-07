Астроном осадил Трампа, назвавшего Луну частью США

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Луна принадлежит Америке, не имеет правовой опоры. Такую оценку в беседе с РИА «Новости» дал почётный профессор астрономии университета Британской Колумбии Джейми Мэттьюс.

Эксперт напомнил о существовании «Договора о космосе», который прямо запрещает присваивать небесные тела. Поводом для комментария стала публикация американского лидера в соцсети Truth Social.

Трамп разместил изображение спутника и Земли, сопроводив его подписью «Луна наша» и эмодзи флага. Профессор подчеркнул, что даже высадка 12 астронавтов полвека назад не даёт Вашингтону никаких полномочий на владение космическим объектом.

«Отправка США 12 человек на Луну 50 лет назад ничего не означает в контексте её принадлежности», — заявил Мэттьюс.

Базовый документ, регулирующий этот вопрос, был одобрен Генассамблеей ООН в декабре 1966 года. СССР ратифицировал его в мае следующего года, Штаты — в октябре. На сегодняшний день к соглашению присоединились 118 государств.

В тексте договора указано, что космос и небесные тела открыты для всех стран без дискриминации. Доступ туда остаётся свободным и равным.

Существует и более поздний «Договор о Луне» 1979 года, однако он оказался неудачным. К нему подключились лишь 18 государств, а ведущие космические державы, включая РФ, КНР и США, документ не подписали.

Вместо этого Вашингтон продвигает необязывающие «Соглашения Артемиды». Хотя в них заявлена приверженность договору 1967 года, документ допускает создание «зон безопасности» на поверхности спутника.