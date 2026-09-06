«Луна наша» — Трамп присвоил Америке спутник Земли
Трамп объявил Луну собственностью США
Обложка © TruthSocial / Donald J. Trump
Луна неожиданно обрела владельца — по крайней мере, если верить заявлению президента США Дональда Трампа. Американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social фотографию спутника Земли и заявил, что теперь он принадлежит Соединённым Штатам.
На снимке Трамп разместил изображение американского флага и короткую подпись, которая не оставляет пространства для двусмысленности.
«Луна наша», — написано на фотографии.
11 апреля астронавты миссии «Артемида-2» вернулись на Землю после первого за более чем 50 лет пилотируемого облёта Луны. Во время полёта экипаж проверял работу корабля «Орион» и ракеты SLS. NASA рассчитывает использовать эти системы для будущих полётов людей в глубокий космос и последующего возвращения астронавтов на поверхность Луны. Во время миссии «Орион» установил рекорд по удалению от Земли. Корабль удалился от планеты на 252 756 миль, или 406 771 километр.
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